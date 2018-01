Tieners lezen steeds minder boeken

Het aantal tieners dat wekelijks minstens 10 minuten aaneengesloten leest is enorm gedaald, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2006 las nog 65 procent thuis af en toe een boek. In 2016 was dat 40 procent.

Ook het aantal jongvolwassenen dat in zijn vrije tijd leest is teruggelopen van 87 procent in 2006 naar 49 procent in 2016.

Volgens het SCP lezen 65-plussers met 90 procent het meest en dat is ten opzichte van 2006 ook niet veranderd.

Al met al is het aantal lezers de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2006 las nog 90 procent van de Nederlanders minstens 10 minuten aaneengesloten in de week, in 2016 was dat nog maar zo'n 70 procent.

Papier blijft populairst

Ondanks het steeds groter wordende digitale leesaanbod, lezen Nederlanders nog steeds het vaakst van papier. Tijdschriften, gevolgd door kranten en boeken worden het meest van papier gelezen. Mensen die digitaal lezen doen dat het liefst op de pc of laptop, gevolgd door de tablet en smartphone. Het aantal lezers van e-books is sinds 2014 nauwelijks meer toegenomen.

Lezen van het scherm is het populairst onder jongeren en mensen met een middelbare of hoge opleiding. Het wordt ook vaker dan bij het lezen van papier gecombineerd met ander mediagebruik. 45 procent van de tijd dat mensen van het scherm lezen gebruiken ze gelijktijdig ook andere media. Bij papierlezers is dit 33 procent van de tijd.