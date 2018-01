Wat gebeurt er als je energiedrank drinkt?

Na het drinken van energiedrank bereikt de eerste cafeïne je bloed al na zo'n 4 minuten. Je hartslag en bloeddruk gaan hiervan ietsje omhoog. Je voelt je geconcentreerder, alerter en minder vermoeid.

Per blikje krijg je tot wel twaalf suikerklontjes binnen. Die zorgen voor een flinke stijging van je bloedsuikerspiegel: je voelt nieuwe energie. Dat gevoel is maar van korte duur, want je lichaam zorgt ervoor dat je suikerspiegel ook snel weer daalt. Die wordt nog lager dan voor je blikje energiedrank: een suikerdip. Waardoor je je ook meer moe voelt.

Je lichaam breekt de cafeïne - evenveel als in een kopje koffie - maar langzaam af. Na vijf uur is de helft van de cafeïne door je lichaam afgebroken. Na tien uur is er nog maar een kwart van de oorspronkelijke hoeveelheid over. Als je dus in iedere schoolpauze een blikje drinkt, is de cafeïne van je vorige blikje nog niet uit je lijf.

Wat is er nou zo slecht aan?

Er zit helemaal niets in energiedrank wat jongeren nodig hebben, wil Jaap Seidell vooropstellen. Seidell is hoogleraar Voeding & Gezondheid aan de VU Amsterdam. "Maar als je als 16-jarige een blikje drinkt, is het niet zo heel erg."