Ook vrouwen wagen vaker gok met bitcoins

Najat Zrigou (26) begon in december haar crypto-portemonnee met de meest bekende munt: bitcoin. Door verhalen van anderen raakte ze geïnteresseerd en besloot ze het er zelf op te wagen. "In het begin vond ik het best eng, want ik had er niet zo veel verstand van. Ik dacht: 'Het is eigenlijk net zoals naar het casino gaan."

Eenmaal begonnen kreeg ze de smaak te pakken. Na de bitcoin kwamen steeds meer munten: Verge, PACcoin, RedCoin en Printerium. Ze blijft nu op de hoogte van alle trends en statistieken rond de munten. "Je kunt op allerlei sites informatie vinden, in Facebookgroepen of op YouTube."

Veel andere vrouwen die in cryptomunten investeren kent Najat nog niet, "Ik heb het er wel eens over gehad met een vriendin, maar die speelde het eigenlijk meteen door naar haar vriend. Toen is hij er ingedoken." Ze ziet wel dat vrouwen in Facebookgroepen de cryptomunten ook interessant vinden.