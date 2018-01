Waarom kijken we zo graag naar gamende mensen?

Jostijn Hazelhoff Roelfzema is 18 jaar en sinds twee jaar een groot fan van Twitch. "Vroeger keek ik vooral voor de games, maar nu ga ik naar Twitch voor de streamerszelf. Ik kijk naar streamers zoals Sodapoppin en Forsen, vooral voor de humor en de actieve chat."

Via het chatgedeelte kun je in contact komen met de andere kijkers. "Bij streamers met veel fans kan het daar nogal heftig worden. Soms komen er beledigingen en scheldwoorden voorbij. Dat is jammer voor de community, maar ook voor de streamer zelf", zegt Jostijn.