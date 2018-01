Ketamine groeit langzaam in populariteit: 'van slagveld naar de club'

"Er zat een uitstulping op haar borst en ik verstond niets van wat ze zei. Toen ik haar opnieuw aankeek, leek het alsof haar hoofd ondersteboven zat." Aan het woord is Boris (30, niet zijn echte naam) over zijn eerste ervaring met de partydrug ketamine. "Het was een heftige ervaring, maar zeker niet vervelend."

Ketamine lijkt langzaam maar zeker aan populariteit te winnen in het uitgaansleven. Voorlichtingsinstituut Unity vraagt bezoekers van hun stand op feesten welke drugs ze gebruikt hebben. Daarbij wordt ketamine steeds vaker genoemd.

Drugsonderzoeker Ton Nabben van het Bonger Instituut bevestigt de toenemende populariteit. "Op Amsterdamse dancefeesten is ketamine al een geruime tijd populair", zegt Nabben. "Afgelopen zomer sprak ik drugsgebruikers op hardcore-feesten in Brabant en Overijssel en daar hoorde ik het ook ineens voorbij komen. Het lijkt zich nu wat wijder verspreid te hebben."

"De stijgende lijn van ketaminegebruik is ons zeker opgevallen", zegt Judith Noijen van Unity.

Is er dan sprake van een nieuwe trend? "Nee", vervolgt Noijen. "Ketamine wordt vooral gebruikt in bepaalde uitgaansscenes door ervaren drugsgebruikers. Over de hele linie zijn xtc en cocaïne veel populairder bij feestgangers."

Ze waarschuwt dat er bij ketamine snel gewenning optreedt en dat je dan meer nodig hebt om dezelfde high te krijgen. Meer gebruiken kan leiden tot een verslaving.

Op basis van de ervaringen van drie anonieme gebruikers maakten we deze video over hoe het is om ketamine te gebruiken. Artikel gaat verder na de video.