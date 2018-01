Mick heeft een leven gered, maar van wie?

Het is geen gemakkelijke zoektocht. De kans op een match is vrij klein vanwege allerlei verschillende eigenschappen in het bloed. Afkomst speelt daarbij een rol. "In de databank staan relatief veel Amerikanen en West-Europeanen ingeschreven, maar zelfs voor hen kunnen we soms geen geschikte donor vinden" aldus Arnold van der Meer.

Wereldwijd staan er nu 32 miljoen mensen in de databank. 190.000 komen er uit Nederland. Dat zijn er nog te weinig. Er worden in ons land per jaar maar zo'n 120 mensen opgeroepen om daadwerkelijk stamcellen te doneren. De meeste kans op een passende match heb je met familie, en dan vooral met broers of zussen, maar dan nog is de kans op een passende match maar 30%.

Te weinig donoren

Mick Landman hoopt dat de brief aan de 18-jarigen iets oplevert; "Als meer mensen zich inschrijven, is de kans op een match natuurlijk ook veel groter". Nadat hij het telefoontje kreeg dat iemand zijn stamcellen nodig had, moest Mick zich vier dagen injecteren om meer stamcellen aan te maken. Op de dag van de donatie lag hij vier uur aan een apparaat dat zijn cellen uit zijn bloed filterde.

"Dat was alles" zegt de pabo-student. Toen hij zijn verhaal aan vrienden vertelde, hebben drie van hen zich ook ingeschreven. "Dat was mijn winst" zegt Mick lachend.