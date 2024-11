vandaag, 22:45

Verwijten van Amsterdamse driehoek richting landelijke politiek

5 dagen na de onrust in Amsterdam verantwoorde burgemeester Halsema zich in de gemeenteraad voor de keuzes rond de wedstrijd Maccabi Tel Aviv-Ajax. Opvallend zijn de verwijten richting de landelijke politiek over de polariserende toon in Den Haag.