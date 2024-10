gisteren, 22:37

De regels die woningbouw belemmeren

Om het woningtekort op te lossen, wil de nieuwe minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer per jaar 100.000 huizen bouwen. Maar hoe? We zijn in de Haarlemmermeer, waar een braakliggend terrein al jarenlang wacht op een nieuwe woonwijk.