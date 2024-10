vandaag, 22:00

Bezoek VN-baas Guterres aan BRICS-top zet kwaad bloed

Guterres is op de BRICS-top waar president Poetin gastheer is. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. In Oekraïne zijn ze woedend en minister Veldkamp van Buitenlandse zaken noemt het "kwalijk".