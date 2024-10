gisteren, 22:48

Bijzondere uitspraak in dood 11-jarig meisje: leukemie door pesticiden op bloemen

Ouders van een 11-jarig meisje in Frankrijk dat is overleden aan leukemie ontvangen een schadevergoeding omdat haar dood zou zijn veroorzaakt door pesticiden. Het is voor het eerst dat experts een directe link leggen.