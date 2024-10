vandaag, 21:58

Bedrijven met werknemers in Libanon evacueren hun mensen per jacht uit het land

Bedrijven die werknemers in Libanon hebben, besparen kosten noch moeite om hun mensen te evacueren. Maar verreweg de meeste mensen in Libanon kunnen niet weg omdat ze geen visum kunnen krijgen of het niet kunnen betalen, ziet verslaggever Zainab Hammoud.