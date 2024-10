vandaag, 22:32

Nederlanders in Libanon worden geholpen bij terugkeer

Honderden Nederlanders die in Libanon verblijven, zullen worden geholpen bij de terugkeer uit Libanon. Dat maakte de minister van Buitenlandse Zaken vandaag bekend. We spraken vandaag met Nederlanders in Libanon die daar wel voor voelen.