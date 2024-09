vandaag, 01:57

Opnieuw grote zedenzaak, slachtoffers benaderd via Snapchat

Bij de zedenzaak in Enkhuizen speelt Snapchat een hoofdrol. Het komt in zedenzaken vaker voor dat daders hun slachtoffers lokken via sociale media. Jongeren zijn niet altijd goed in het inschatten van de risico's.