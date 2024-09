vandaag, 23:08

Rechtszaak tegen pleegouders Vlaardings meisje (10) begonnen

De rechtszaak tegen de pleegouders van het 10-jarige meisje uit Vlaardingen is begonnen. Het meisje zou volgens justitie zwaar zijn toegetakeld door haar pleegouders. Het OM gaf vandaag voor het eerst meer details over wat er is gebeurd.