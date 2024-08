vandaag, 22:27

Journalist Pjotr Sauer over de vrijlating van zijn vriend Evan Gershkovich

Het is een ongekend grote gevangenenruil: Rusland laat journalisten en politieke gevangenen vrij in ruil voor een veroordeelde moordenaar en Russische spionnen. We spreken erover met journalist Pjotr Sauer. Rusland laat zijn vriend Evan Gershkovich vrij.