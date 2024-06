vandaag, 07:00

Massages op kantoor en bootcampen onder werktijd, voorkomt het burn-outs?

Werkgevers bedenken steeds meer om personeel fit en blij te houden. Want het verzuimpercentage groeit al jaren gestaag. "Ik weet niet of een massage op de werkvloer het verschil maakt tussen wel of geen burn-out."