vandaag, 16:43

Sudanese stad belegerd door milities, inwoner vertelt over bloedige strijd

Al meer dan een jaar vechten paramilitairen (RSF) in Sudan met het leger om de macht. Al-Fashir, een grote woestijnstad, staat op het punt om ingenomen te worden door de RSF. Een bloedbad dreigt. Via spraakberichten spreken we een inwoner.