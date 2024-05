vandaag, 22:08

Wat vinden de VVD-leden van de nieuwe coalitie?

Het was niet bepaald een joelende bedoening, vandaag op het VVD-congres. Maar een opstand was het ook niet. Want, was de vraag, hoe reageren de leden van de VVD op de samenwerking met de rechts-radicale PVV?