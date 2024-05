vandaag, 07:00

De nieuwe coalitie wil 4 extra kerncentrales, maar hoe dan?

In 2035 moet er al eentje staan, maar experts denken dat dat onhaalbaar is. Want één ding is zeker: de bouw van een kerncentrale is ingewikkeld. En als het lukt, wat doen we dan met al het levensgevaarlijke kernafval?