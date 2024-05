gisteren, 21:37

Plastisch chirurgen: Cosmetisch artsen stop met snijden!

Bij wie moet je zijn voor een behandeling waarbij in de huid gesneden wordt zoals bij een ooglidcorrectie, een facelift of zelfs een buikwandcorrectie? Klop je dan aan bij cosmetische arts of een plastisch chirurg? Wie is bekwaamgenoeg?