Herstelrubriek #Ophef

Boerenprotesten

Van 02:58 t/m 03:04 zeggen wij in deze video dat de beelden uit 2019 komen. Dat is onjuist. Dat zou 2020 moeten zijn. In onze uitzending van donderdag 14 juli hebben wij het wel juist beschreven. De beelden hiervan kan je terugzien op Twitter . En ook daar een tweet van Rudy Bouma van 5 juli 2022.

Video The Great Reset:

Op 6:00 zeggen wij dat de hoogste rechter Nederland heeft opgedragen de stikstofnormen van de EU na te komen. Daar bedoelen we dat de rechter stelde dat het stikstofbeleid niet deugt. De Raad van State oordeelde in 2019 dat de Nederlandse Programma Aanpak Stikstof in strijd is met de Europese regelgeving.