Verkiezingen: donderdag weer een uitzending van Nieuwsuur

Nederland kiest 2021

Vandaag gaat Nederland naar de stembus. We kiezen dan welke 150 volksvertegenwoordigers namens de kiezers in Den Haag aan de slag gaan. Nieuwsuur is er donderdag weer!

De NOS praat de kijker de hele avond bij over de verkiezingen vanuit de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer. Met uitslagen, de exitpoll van marktonderzoeksbureau Ipsos en reacties van lijsttrekkers en kiezers. Rob Trip presenteert de uitzending samen met Malou Petter, die zich vooral richt op de uitslagen.

Het duiderspanel, dat bestaat uit de Haagse verslaggevers Xander van der Wulp, Marleen de Rooy en Arjan Noorlander, reageren op de gebeurtenissen.

NOS-uitzendingen:

Woensdag 17 maart, 20.30-01.00 uur, NPO 1

Ook via NOS.nl, de NOS-app en NPO Politiek