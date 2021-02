Helft FvD-kiezers: 'Corona is ontwikkeld om burgers te onderdrukken'

De helft van de mensen die op Forum voor Democratie (FvD) willen stemmen, denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. 51 procent denkt dat corona een biologisch wapen is dat in een laboratorium is gefabriceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur.

De opvattingen van FvD-kiezers over complottheoriën wijken behoorlijk af van die van de gemiddelde Nederlander en van stemmers op andere partijen. Ter vergelijking: onder alle Nederlanders gelooft 11 procent dat het virus bewust is ontwikkeld en 13 procent dat het een biologisch wapen is.

Harde kern

Volgens Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck zijn de gematigde stemmers bij FvD verdwenen. "Het percentage complotdenkers is groter geworden. Omdat ze nu een kiezersgroep over hebben die hem no matter what trouw blijven. Dit is de harde kern die overblijft."

De lijsttrekker van FvD, Thierry Baudet, is een van de weinige politici die elke dag met een grote bus van stad naar stad reizen. Hij voert fysiek campagne en heeft het vooral over corona. In Urk schudde hij iedereen de hand, alsof er geen pandemie is.