25/11 in Nieuwsuur: Strafeisen Pélicot-proces • Bestand Israël Hezbollah lijkt steeds dichterbij • Integratieoverleg • Pro-Rus op kop in Roemenië

Verkrachtingsslachtoffer groeit uit tot icoon

Tegen de man in Frankrijk die terechtstaat voor het drogeren en laten verkrachten van zijn eigen vrouw, Gisèle Pélicot, is twintig jaar cel geëist. Dominique Pelicot verkrachtte zijn vrouw en nodigde andere mannen thuis uit om hetzelfde te doen terwijl ze buiten bewustzijn was.

Voorzichtig positieve geluiden over wapenstilstand Israël Hezbollah

Er zijn opnieuw voorzichtig positieve geluiden te horen over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Israëlische media schrijven dat Israël in principe akkoord gaat met een Amerikaans voorstel of daar in elk geval verder over wil praten. Wel zijn er nog details die verder uitgewerkt moeten worden en die roet in het eten kunnen gooien, schrijven ook Amerikaanse media als CNN en Axios. Nieuwsuurverslaggever en Libanonkenner Zainab Hammoud schuift aan in de studio.