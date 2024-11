ANP Nicolien van Vroonhoven, plaatsvervangend fractievoorzitter NSC

vandaag, 14:04 19/11 in Nieuwsuur: NSC-Kamerleden stappen op • Onderzeese datakabels opzettelijk beschadigd? • Documentaire over bezetting op Westoever

NSC-Kamerleden stappen op

Twee NSC-fractieleden leggen hun Kamerlidmaatschap neer na de gebeurtenissen van vorige week. Het gaat om Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger. Afgelopen vrijdag stapte NSC-staatssecretaris Nora Achahbar op vanwege de discussie in het kabinet over antisemitisme. Er was ook een dreiging dat alle NSC-bewindslieden het voorbeeld van Achahbar zouden volgen en zouden opstappen. Uiteindelijk werd die crisis bezworen en bleven de andere ministers en staatssecretarissen aan.

Onderzeese datakabels opzettelijk beschadigd?

Finland en Duitsland maken zich grote zorgen over het plotseling uitvallen van een onderzeese telecomkabel tussen beide landen. De 1200 kilometer lange glasvezelverbinding tussen Helsinki en Rostock gaf om 03.00 uur Nederlandse tijd plotseling geen signalen meer door. Met de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen in 2022 nog vers in het geheugen wordt onmiddellijk aan opzet gedacht.

'No Other Land' toont bedreigde Palestijnse gemeenschap

In de documentaire 'No Other Land' gaat het over het kolonistengeweld op de bezette Westelijke Jordaanoever door de ogen van twee bijzondere vrienden: de Palestijnse activist en filmmaker Masafer Yatta en Yuval Abraham, een Israëlische journalist. Dorpen worden vernietigd en Israëlische soldaten verdrijven er hardhandig de bewoners. De twee vrienden leggen alles vast. De documentaire won vorige maand de prijs voor beste documentaire op de Berlinale, het filmfestival van Berlijn en draait deze week op het IDFA Festival. We spreken Masafer Yatta en Yuval Abraham.