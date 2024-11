14/11 in Nieuwsuur: Nederlanders uit Gaza geëvacueerd • Reactie Oekraïne op Trump • Talenstudies in gevaar

Twee Nederlanders uit Gaza geëvacueerd

Twee Nederlandse burgers die vastzaten in de Gazastrook zijn op weg terug naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nieuwsuur. De twee Nederlanders reisden gisteren vanuit Gaza naar Jordanië en landen vandaag op Schiphol. Een van de twee Nederlanders is Shady Okasha uit Vlaardingen, over wie Nieuwsuur eerder berichtte .

Na maanden vast in Gaza is Shady terug in Nederland

De gevolgen van de winst van Trump voor Oekraïne

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Trump een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne als hij weer aan de macht zou komen. Vredesonderhandelingen onder leiding van Trump: hoe zouden die eruitzien? We spreken met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba. Hij gaat in op de impact van een nieuwe termijn van Trump op zijn land. Oost-Europadeskundige Bob Deen is net terug uit Oekraïne, waar hij sprak over de kansen en risico's voor een eventueel (vredes)akkoord.