10/11 in Nieuwsuur: Noodverordening Amsterdam verlengd • Gebruik separeercellen GGZ neemt toe

Gebruik separeercellen in de GGZ neemt toe

Noodverordening Amsterdam verlengd

De noodverordening in Amsterdam wordt verlengd tot donderdag 14 november. Dat betekent dat de politie preventief kan fouilleren en er extra politie en marechaussee op de been is. Demonstreren is ook tot en met donderdagochtend verboden. Wat is de zin van een demonstratieverbod?