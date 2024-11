Houthi-rebellen sturen dreigmails naar Nederlandse schepen

In die mail, ingezien door Nieuwsuur, schrijven de Houthi's aan de schepen dat ze op hun 'hitlist' staan omdat ze de Israëlische haven van Haifa hebben bezocht. "Als gevolg hiervan mag het schip niet door de Rode Zee, Bab al-Mandab, de Golf van Aden, de Arabische Zee en de Indische Oceaan varen en zal het rechtstreeks het doelwit worden van de Jemenitische strijdkrachten in elk gebied dat zij passend achten", schrijven de Houthi's.

Serieuze dreiging

Ook Aspides, de militaire missie van de EU in het Rode Zeegebied, bevestigt tegen Nieuwsuur dat rederijen die Israël aandoen dit soort dreigmails hebben ontvangen. De missie raadt rederijen aan om geen contact te zoeken met de Houthi's en om de veiligheidssituatie scherp te monitoren.

"Deze dreiging moet je serieus nemen", zegt Paul Bijleveld, oud-commandant van de Ms. Karel Doorman, het grootste schip van de Nederlandse marine. Dat marineschip voer afgelopen zomer in het Rode Zeegebied als onderdeel van de Aspides-missie, die schepen moet beschermen tegen Houthi-dreiging. "De Houthi's hebben een enorm arsenaal en zijn in staat om schepen aan te vallen, daar zijn inmiddels voldoende voorbeelden van. We zullen daar dus echt rekening mee moeten houden."