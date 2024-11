8/11 in Nieuwsuur: 'Gitzwarte nacht' in Amsterdam • Houthi's bedreigen Nederlandse schepen

Israëlische supporters belaagd

In het centrum van Amsterdam zijn vannacht Israëlische voetbalsupporterts belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld door pro-Palestijnse relschoppers. Het geweld vond plaats rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv tegen Ajax. De ME greep meerdere keren in. Er zijn meerdere gewonden en tientallen arrestaties. Burgemeester Femke Halsema spreekt van een "gitzwarte nacht". In de uitzending reacties, het laatste nieuws en een reconstructie van de gebeurtenissen.