5/11 in Nieuwsuur: Amerika naar de stembus

Verkiezingsdag in de VS

Kamala Harris en Donald Trump zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace om het Witte Huis. Vandaag is de laatste dag dat de Amerikanen kunnen stemmen. Al zo'n 80 miljoen kiezers hebben hun stem uitgebracht, meer dan de helft van het totale aantal kiezers in 2020. Komende nacht worden de uitslagen verwacht, al kan het dan nog dagen duren tot de definitieve winnaar bekend is.