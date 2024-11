4/11 in Nieuwsuur: Laatste campagnedag VS

Wordt het Trump of Harris?

Het is de laatste dag van de Amerikaanse presidentscampagnes. Amerikanen konden al een tijdje stemmen per post, maar morgen is de grote verkiezingsdag. Het is razend spannend: in de peilingen liggen Kamala Harris en Donald Trump zeer dicht bij elkaar. Trump waarschuwt ondertussen opnieuw voor grootschalige fraude, zonder dat hij heeft kunnen bewijzen dat daar in 2020 sprake van was.