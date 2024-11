3/11 in Nieuwsuur: De strijd om het Amerikaanse Congres • Nieuwe biografie over Lubbers • Iraans protest

Welke partij domineert straks het Congres?

Amerikanen kiezen dinsdag niet alleen een president, maar onder meer ook het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, de twee kamers die samen het Congres vormen. Ook hier lijkt het ongemeen spannend te worden: beide partijen maken nog kans om de grootste te worden. De uitkomst bepaalt in hoge mate de politieke speelruimte die de president straks heeft.

We spreken Amerikadeskundige Koen Petersen. Het laatste nieuws uit de VS horen we van correspondent Rudy Bouma.