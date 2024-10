31/10 in Nieuwsuur: Inspectie bezoekt veel minder basisscholen • Deadline voor de spreidingswet • Noodweer Spanje: the day after

Inspectie bezoekt veel minder basisscholen dan beloofd

In 2021 liet het ministerie van Onderwijs de toezegging los, maar beloofde wel dat een fors deel van de scholen nog steeds regelmatig zou worden bezocht. Ook dat blijkt niet te kloppen. Twee derde van de scholen is sindsdien niet meer bezocht. De Tweede Kamer is over dit alles niet geïnformeerd.