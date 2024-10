EPA De Russische president Poetin met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens een staatsbezoek in Pyongyang.

vandaag, 14:39 28/10 in Nieuwsuur: Noord-Koreaanse troepen in Rusland • Verkiezingen Georgië • Duitsers vrezen 'Nederlandse' drugsproblemen • De toekomst van stadsverwarming

Rutte bevestigt inzet Noord-Koreaanse troepen in Koersk

NAVO-chef Mark Rutte bevestigt dat Noord-Koreaanse militairen door Rusland worden ingezet in de Russische grensregio Koersk, waar Oekraïne een offensief is begonnen. Rutte noemt het nieuws "een bedreiging voor zowel de veiligheid in de Indo-Pacific als voor de Euro-Atlantische veiligheid".

Wat betekent de inzet van de Noord-Koreanen voor de strijd aan het front? Waarom doet leider Kim Jong-un dit? En wat betekent het voor de relatie van Noord-Korea met Zuid-Korea?

Intimidatie bij verkiezingen Georgië

Twee dagen na de parlementsverkiezingen in Georgië lopen de spanningen in het land verder op. President Salome Zoerabisjvili zegt de uitslag niet te erkennen en roept de bevolking op om te demonstreren.

De verkiezingen stonden in het teken van de koers Georgië ten aanzien van Rusland en het Westen. De Ruslandgezinde oppositiepartijen wonnen, maar de prowesterse regeringspartij zegt dat het land slachtoffer is van "een Russische speciale operatie". Het Kremlin ontkent dat het de verkiezingen beïnvloedde. Pikant is dat morgen de Hongaarse premier Viktor Orbán naar Georgië reist om de pro-Russische partij te feliciteren met de overwinning.

Wat is er aan de hand in het land op de Kaukasus? We bespreken het met Marina Ohanjanyan van Instituut Clingendael.

Duitsers vrezen 'Nederlandse' drugsperikelen

In Duitsland wordt steeds meer in cocaïne gehandeld. Ook het geweld dat daar vaak mee gepaard gaat, neemt toe. Onze oosterburen vrezen voor 'Nederlandse' toestanden.

De toekomst van warmtenetten

Het warmtenet wordt gezien als de oplossing om één derde van Nederland van het gas af te halen. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze een aansluiting nemen op stadsverwarming? Het vorige en het huidige kabinet worstelen met die vraag. Onzekerheid over de kosten houdt bewoners tegen. Kan de politiek de zorgen van mensen wegnemen?