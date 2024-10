27/10 in Nieuwsuur: Grenscontroles aan Nederlandse grens • Immigratie verdeelt Amerika

Grenscontroles aan Nederlandse grens

Nederland wil, net als veel andere Europese landen, grenscontroles gaan instellen. In Duitsland lijken die controles effectief: er zouden dit jaar al ruim 53.000 illegalen zijn tegengehouden. Daarvan is meer dan de helft teruggestuurd. Nederland zal vanaf eind november grenscontroles invoeren tussen ons land en Duitsland. Hoe gaan die in z'n werk? Welke ervaring heeft de Duitse politie en hoe kijkt Brussel naar de plannen?