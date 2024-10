22/10 in Nieuwsuur: BRICS-top • Pinnen op de pof • Zzp'ers in de zorg

BRICS-top in Rusland

In de Russische stad Kazan begint vandaag een BRICS-top: een bijeenkomst van niet-westerse landen die sinds 2010 bestond uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Begin dit jaar werd de groep uitgebreid met Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. De deelnemende landen houden er uiteenlopende opvattingen op na. Poetin hoopt dat nog meer landen zich aansluiten om de invloed van de club te vergroten. Wat hoopt Poetin uit deze top te slepen? We bespreken het in de studio met econoom Mathijs Bouman .

Nu pinnen, later betalen

Iedereen die weleens online shopt, stuit al jaren op de optie om uitgesteld te betalen. Die mogelijkheid komt mogelijk ook op pinautomaten in fysieke winkels. Hoe (on)wenselijk is deze ontwikkeling? Deskundigen waarschuwen al jaren dat uitgesteld kopen vooral onder jongeren leidt tot het ongemerkt oplopen van schulden. Te gast is Teun van der Velden van de Autoriteit Financiële Markten.

Onrust in de zorg om verbod schijnzelfstandigheid zzp'ers

In de geestelijke gezondheidszorg heersen grote zorgen over de voorgenomen handhaving van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid. Waar de Belastingdienst het tot dusver nog door de vingers zag als zzp'ers in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de journalistiek hetzelfde werk deden als hun collega's in loondienst, gaat de dienst daar vanaf 2025 strenger op handhaven. We zoomen in op de gehandicaptenzorg, waar in sommige teams alleen maar zzp'ers werken.