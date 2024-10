NOS

vandaag, 16:00 21 oktober in Nieuwsuur: Overleg over asielnoodwet • Musks donaties aan Trump • De positie van Zelensky • Kritiek op FIFA-partnerschap oliegigant

Belangrijk overleg Schoof, Wilders en Van Vroonhoven

Premier Schoof, PVV-leider Wilders en NSC-interim-partijleider Van Vroonhoven overleggen vandaag over het onderwerp asiel. Dat doen ze op de eerste dag van de belangrijke en misschien wel beslissende week als het gaat om het asielbeleid.

Asielminister Faber werkt momenteel aan een asielnoodwet. De PVV wil graag dat die van kracht wordt, maar NSC heeft bezwaren en ziet meer in een spoedprocedure voor nieuwe asielwetgeving. Ook is het de vraag of de Eerste Kamer wel instemt met de asielnoodwet.

De positie van Zelensky

Een van de grootste mediabedrijven van Oekraïne, Ukrainska Pravda, zegt dat de persvrijheid in het land in het geding is. De krant zegt dat de "aanhoudende en systematische druk" van het kantoor van president Zelensky het werk van de krant bedreigt.

Reden voor ons om in te zoomen op de positie van Zelensky. Hoe populair is hij in eigen land? En hoe veel steun is er voor zijn beleid en zijn 'overwinningsplan'?

Musks steun aan Trump

Elon Musk stemde vroeger op Democratische presidentskandidaten, maar nu schaart hij zich achter Donald Trump. De miljardair verscheen zelfs op het podium tijdens een campagnebijeenkomst. Ook heeft hij tientallen miljoenen euro's uitgegeven aan een politiek actiecomité dat zich inzet voor Trump.

Waarom zet Musk zich in voor de Republikein? En wat is de waarde van de steun van de man die eigenaar is van X?

Profvoetbalsters boos op FIFA

Meer dan honderd profvoetbalsters uiten kritiek op het FIFA-partnerschap met oliegigant Saudi Aramco, vanwege mensenrechtenschendingen door Saudi-Arabië. Ze vinden de samenwerking onaanvaardbaar vanwege mensenrechtenschendingen door Saudi-Arabië, vooral jegens vrouwen.

Een groep voetbalsters, onder wie Oranje-international Vivianne Miedema, roepen de FIFA op om de samenwerking te stoppen. Hoe logisch en kansrijk is die oproep?