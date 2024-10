19/10 in Nieuwsuur: Franse verkrachtingszaak • Te zwaar voor de scheepvaart • Noord-Koreanen in Oekraïne

Franse verkrachtingszaak

De Franse Gisèle Pelicot is uitgegroeid van slachtoffer in een gruwelijke verkrachtingszaak tot een icoon in de strijd tegen seksueel geweld.De zaak draait om haar eigen echtgenoot die ervan verdacht wordt haar bijna tien jaar lang te hebben gedrogeerd en vervolgens andere mannen uitnodigde om haar te verkrachten.