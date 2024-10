ANP Minister Faber (PVV) in de wandelgangen

vandaag, 19:48 15 oktober in Nieuwsuur: De asielplannen na toepassing noodrecht • De kabinetswensen voor Brussel • AZC in Nijkerk

De asielplannen als Faber het noodrecht er doorheen krijgt

Het is nog altijd onzeker of Asielminister Marjolein Faber haar plan om het staatsnoodrecht toe te passen voor strenge asielmaatregelen kan doorvoeren. Maar áls het doorgaat, wat zijn dan die strenge maatregelen? Wat kan het kabinet precies bereiken met het opschorten van delen van de Vreemdelingenwet. We bespreken het met politiek duider Arjan Noorlander.

De wensen van het kabinet richting Brussel

Het kabinet heeft meerdere plannen die alleen uitvoerbaar zijn met goedkeuring uit Brussel. Zo wil men bijvoorbeeld minder strenge regels voor stikstof, een korting op de financiële bijdrage aan de Europese begroting en een uitzondering op het asielbeleid. Hoe presenteert het kabinet dit wensenlijstje en wordt er in Brussel geluisterd? In aanloop naar een Europese top in Brussel peilen we de stemming in Den Haag en spreken we met Kysia Hekster en Arjan Noorlander.

Discussie over AZC in Nijkerk

Het is een discussie die overal in het land speelt en die veel emoties oproept: wel of geen AZC. Volgens de spreidingswet, die nog altijd in werking is, moeten alle gemeenten asielzoekers opnemen. Voor 1 november moet duidelijk worden hoe ze aan die verplichting gaan voldoen. Dat leidt tot veel verzet onder de bevolking, die zich gesteund weet door het kabinet dat de spreidingswet wil afschaffen. Wij volgden de discussie over de komst van een AZC in Nijkerk, de gemeente waar minister Faber van asiel woont.