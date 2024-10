Vanavond op tv: Poepbacterie in drinkwater • Oekraïne vreest koude winter • Israël versus VN-blauwhelmen • Vluchten van Libanon naar Syrië

Waarschuwing voor poepbacterie in Apeldoorn en Noord-Limburg

De E. colibacterie, beter bekend als de poepbacterie, zorgde vorige week voor problemen met drinkwater in de regio Apeldoorn. Ook in het noorden van Limburg is de bacterie nu gevonden. Inwoner krijgen het advies kraanwater eerst te koken voordat ze het gebruiken. Hoe erg is het al mensen dat niet doen? Met andere woorden: hoe gevaarlijk is de bacterie voor de volksgezondheid?