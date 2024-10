Vanavond op tv: Prangende oproep Giro555 - Onveilige werksfeer bij zelfscankassa's - Rechtszaak rond Jezidi-slaven van start

FNV wil snelle verbetering bij zelfscankassa's

Prangende oproep Giro555

Giro555 haalt geld op voor slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. Het geld gaat naar hulp in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië. De actie roept veel discussie op. Niet alle omroepen doen volop mee aan de actie, zoals bij eerdere inzamelingsacties van Giro555 wel gebeurde. Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, wil voorkomen dat de polarisatie rondom het conflict in het Midden-Oosten leidt tot minder donaties. Hij is te gast in de studio.

Unieke rechtszaak van start tegen IS-vrouw met Jezidi-slaaf

Al eerder kregen Nederlanders celstraffen omdat ze naar het kalifaat van Islamitische Staat afreisden. Maar nog nooit stond er iemand in Nederland terecht voor de gruweldaden die terreurorganisatie IS de Jezidi's aandeed. Deze week is dat voor het eerst. Jezidi's, het volk in het noorden van Irak met een eigen - volgens IS 'duivelse' religie - waren op grote schaal slachtoffer van IS. Morgen gaat het proces van start. Hasna A. staat ook terecht voor deelname aan een terroristische organisatie, net als elf anderen vrouwen.