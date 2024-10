q-online / Flickr / Creative Commons by-nc-sa Een Boeing 777 van KLM op Schiphol

vandaag, 15:43 Vanavond op tv: Boeing schrapt 17.000 banen • Waterschappen lopen vast door stikstof • De staat van Belarus

Boeing schrapt 17.000 banen

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is van plan 17.000 banen te schrappen. Dat heeft de nieuwe topman Kelly Ortberg aangekondigd. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt de kosten te drukken en heeft last van een staking van fabrieksmedewerkers. De problemen begonnen voor Boeing toen begin dit jaar een vliegtuigdeur tijdens een vlucht loskwam, zegt luchtvaartexpert Joris Melkert. "Dat incident heeft een hoop kwaliteitsproblemen blootgelegd en de top van het bedrijf is ontslagen." Jos Melkert is vanavond te gast.

Waterschappen lopen vast door stikstof

De waterschappen zitten met de handen in het haar: ze moeten voor 2027 nog meer dan 220 projecten uitvoeren die de natuur en waterkwaliteit verbeteren.. Maar vanwege stikstofuitstoot mogen ze diezelfde natuur niet in met graafmachines en ander materieel op diesel. Alles moet elektrisch, en dat materieel is bijzonder schaars. Gevolg: veel projecten lopen grote vertraging op en dat loopt flink in de papieren. Een duivels dilemma.

Verleden en toekomst van Belarus

De Belarussische Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj was onlangs in Nederland om de Belle van Zuylenring in ontvangst te nemen. De schrijfster kreeg die prijs vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid van haar oeuvre. We spreken haar over de situatie in haar thuisland en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Aleksijevitsj maakt onderdeel uit van de Belarussische oppositie. Ze woont in ballingschap in het buitenland omdat president Aleksandr Loekasjenko, gesteund door Vladimir Poetin, haar land 'bezet', zo zegt ze zelf.