NOS

vandaag, 10:31 Vanavond op tv: Dood door pesticiden op bloemen • 'Bezet' Belarus • Rel om lithiummijn in Servië

De gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen

In Frankrijk is ophef ontstaan over het gebruik van bestrijdingsmiddelen op bloemen. Na jaren procederen hebben twee ouders een schadevergoeding gekregen na het overlijden van hun kind. Het meisje kreeg leukemie kreeg doordat de moeder jarenlang bloemist was en zo in aanraking kwam met bestrijdingsmiddelen.

Men spreekt in Frankrijk van een doorbraak. In de landbouw was al veel bekend wat de gevolgen van bestrijdingsmiddelen zijn, maar in de bloemenwereld nog niet.

Nobelprijswinnaar over Belarus

De Belarussische Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj was onlangs in Nederland om de Belle van Zuylenring in ontvangst te nemen. De schrijfster kreeg die prijs vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid in haar oeuvre.

We spraken haar over de situatie in haar thuisland en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Aleksijevitsj maakt onderdeel uit van de Belarussische oppositie. Ze woont in ballingschap in het buitenland omdat president Loekasjenko, gesteund door Poetin, haar land "bezet", zo zegt ze zelf.

Protest tegen EU-project in Servië

Servische oppositiepartijen willen een Europees lithiumproject verbieden. De Jadar-vallei in West-Servië bevat een van de grootste lithiumreserves ter wereld en zou voor bijna 90 procent van de Europese behoefte kunnen voorzien. Maar een groot deel van de Servische bevolking verzet zich tegen de plannen vanwege mogelijke milieuschade. Ondertussen beweren boze tongen dat Rusland zich mengt in het protest om een stokje te steken voor de deal tussen Servië en de EU.