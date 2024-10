Vanavond op tv: • Lelystad Airport • Misbruikzaak Diddy • Libanezen op de vlucht • De staat van Belarus

Lelystad Airport

Wat gaat de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, PVV'er Barry Madlener, doen met het vliegveld dat eigenlijk in 2020 al open had moeten gaan?

Libanezen op de vlucht

De oorlog tussen Israël en Hezbollah leidt tot een grote vluchtelingenstroom in Libanon. Vooral in het zuiden van het land, bij de grensstreek met Israël, hebben veel mensen huis en haard achtergelaten.

De meeste Libanezen zijn moslim, maar in het zuiden wonen ook veel christenen. Sommigen wanen zich relatief veilig en kiezen ervoor te blijven. Anderen vluchten wel. Verslaggever Zainab Hammoud bezoekt een klooster verderop in Libanon, waar zuster Assunta al-Hijazin haar christelijke landgenoten opvangt.

Misbruikzaak Diddy

De zaak doet veel stof opwaaien in Amerika. De wildste verhalen gaan rond over bekende Amerikanen uit de muziekindustrie die zijn wandaden mogelijk zouden hebben gemaakt. Het lijkt na de zaken-Weinstein en -Epstein een nieuwe grote MeToo-affaire te worden die verder gaat dan Diddy alleen.

De staat van Belarus

De Belarussische Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj was onlangs in Nederland om de Belle van Zuylenring in ontvangst te nemen. De schrijfster kreeg die prijs vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid van haar oeuvre.

We spraken haar over de situatie in haar thuisland en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Aleksijevitsj maakt onderdeel uit van de Belarussische oppositie. Ze woont in ballingschap in het buitenland omdat president Loekasjenko, gesteund door Poetin, haar land 'bezet', zo zegt ze zelf.