AFP

vandaag, 12:18 Vanavond op tv: 1 jaar oorlog in Gaza • Palestijnse journalist verloor 4 kinderen • 100 dagen Schoof

1 jaar oorlog in Gaza

Een jaar na de terroristische aanslag van Hamas ligt Gaza in puin. Ruim 40.000 Palestijnen kwamen om het leven. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar in de oorlog tussen Israël en Hamas?

Palestijnse journalist verloor kinderen in Gaza

De Palestijnse journalist Eslam Idhair verloor vorig jaar oktober zijn vier kinderen bij een Israëlische raketaanval op zijn huis in de stad Rafah in Gaza. Tot 7 oktober 2023 werkte Idhair als producer en vertaler voor internationale media vanuit Gaza. Met 128 omgekomen journalisten is de oorlog in Gaza uitgegroeid tot het dodelijkste conflict voor de pers sinds dat wordt bijgehouden.

100 dagen Schoof

Morgen zit het het kabinet-Schoof er precies honderd dagen. Met deskundigen en politiek duider Arjan Noorlander kijken we naar de hoogte- en dieptepunten van de eerste maanden van dit extraparlementaire kabinet. Ook wordt er vandaag gedebatteerd in de Eerste Kamer over de plannen van de regering.