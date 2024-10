Vanavond op tv: Hoe Hezbollah grip op Libanon kreeg • 'Onderzoek euthanasie onder jongeren' • De kunst van Beatriz González

SIPA Press France Hezbollah-leden rouwen om de dood van een commandant

De problemen in Libanon

Hoe kon de militante beweging Hezbollah het de afgelopen decennia voor het zeggen krijgen in Libanon? Verslaggever Zainab Hammoud laat zien dat het land al lang kampt met grote maatschappelijke problemen en een falende overheid, wat ruimte schiep voor Hezbollah. We spreken haar ook over de actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

NSC wil onderzoek naar jeugdeuthanasie

Het NSC wil dat er onderzoek komt naar euthanasie bij psychisch lijden, met name naar verzoeken van jongeren. De vraag om actieve levensbeëindiging in deze groep neemt de afgelopen jaren toe. NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger is te gast.

Solotentoonstelling Beatriz González

Al decennialang is de Colombiaanse Beatriz González één van de belangrijkste kunstenaars van het westelijk halfrond. Haar kunst over de pijn van de gewone Colombiaan krijgt de laatste jaren ook voet aan de grond in Europa. Dit weekend opent Museum de Pont in Tilburg een solotentoonstelling van haar werk.