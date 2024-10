Vanavond op tv: Kabinet was al bijna gevallen • Stikstofplannen van nieuwe kabinet • Melania Trump spreekt zich uit voor abortus • Problemen bij Veilig Thuis

Kabinet-Schoof was al bijna gevallen

Het kabinet-Schoof is eind augustus, nog geen twee maanden na de start, bijna gevallen. Bij een nachtelijk overleg over de begroting voor volgend jaar stonden coalitiepartijen VVD en NSC lijnrecht tegenover elkaar. Dat melden betrokkenen aan Nieuwsuur.

In haar aankomende biografie schrijft Melania Trump dat een vrouw recht heeft op abortus. Dat meldt The Guardian, die zegt een exemplaar in handen te hebben van het boek van de echtgenote van Donald Trump.