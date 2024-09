Reuters

vandaag, 15:35 Vanavond op tv: Afghaanse bewakers niet naar Nederland • Zorgadministratie bestrijden met AI • Vluchten uit Libanon • Mexicaanse drugsoorlog

Afghaanse bewakers toch niet naar Nederland

Het kabinet heeft besloten om een groep van mogelijk tweehonderd Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt tijdens de militaire aanwezigheid in Afghanistan, toch niet samen met hun gezinnen te laten overkomen naar Nederland.

Oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor het besluit. Ze stellen dat de groep Afghanen groot gevaar loopt in hun thuisland.

Vluchten uit Libanon

De Israëlische aanvallen op Hezbollah leiden tot een grote vluchtelingenstroom in Libanon. Duizenden mensen vluchten naar het noorden van het land, of naar het buitenland. Hoe verlopen die evacuaties? We vragen het de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN.

Administratie in de zorg verminderen met AI?

Het is al jaren een probleem in de zorg: personeel dat een groot deel van de tijd kwijt is aan administratie. Minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet het als "heilig doel" om die administratietijd te verkorten. Volgens de PVV'er staat "onze zorg op klappen" en bestaat het risico dat er in 2033 een tekort is van 200.000 medewerkers.

Ze wil de administratietijd verkorten met behulp van AI. Kan dat wel?

Hoe een bloedige drugsoorlog in Mexico juridisch wordt

Meer dan 400 duizend doden zijn er al gevallen, in de alsmaar voortdurende drugsoorlog in Mexico. De vraag is: wie is daar verantwoordelijk voor. Zijn dat de drugscriminelen? Is dat de overheid? Mexico ziet dat anders. Dat land wijst met de beschuldigende vinger naar Amerikaanse wapenproducenten, en eist voor de rechter miljarden schadevergoeding.