Vanavond op tv: Afghaanse bewakers niet naar Nederland • Vluchten uit Libanon • Mexicaanse drugsoorlog

Afghaanse bewakers toch niet naar Nederland

Oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor het besluit. Ze stellen dat de groep Afghanen groot gevaar loopt in hun thuisland.

Grondoffensief Libanon lijkt aanstaande

Israël heeft de Verenigde Staten geïnformeerd over plannen voor een aankomend grondoffensief tegen Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister Gallant van Defensie zei vanmiddag dat "de volgende fase van de oorlog spoedig zal beginnen". Hij maakte niet expliciet duidelijk of hij daarmee doelt op een grondoffensief.

Hoe een bloedige drugsoorlog in Mexico juridisch wordt

Meer dan 400 duizend doden zijn er al gevallen, in de alsmaar voortdurende drugsoorlog in Mexico. De vraag is: wie is daar verantwoordelijk voor. Zijn dat de drugscriminelen? Is dat de overheid? Mexico ziet dat anders. Dat land wijst met de beschuldigende vinger naar Amerikaanse wapenproducenten, en eist voor de rechter miljarden schadevergoeding.