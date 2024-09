Vanavond op tv: Omstreden schikking voor toeslagenouders • VN-debuut Schoof • Wolf iets minder beschermd

Onorthodoxe maatregel in afwikkeling toeslagenaffaire

Schoof in New York

Onze nieuwe premier Dick Schoof debuteert vandaag op de Algemene Vergadering van de VN in New York. Daar waar zijn voorganger Rutte internationaal veel bekendheid genoot, is Schoof voor de meeste wereldleiders een onbeschreven blad. We vragen Schoof zelf hoe hij is ontvangen op de VN-top.